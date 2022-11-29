فيديو | "هل أنت في حاجة للأهداف" أبو تريكة في جدال بسبب رونالدو!

أبو تريكة يصدق رونالدو!

أثار الهدف الأول للمنتخب البرتغالي أمام نظيره الأوروجوياني بعض الجدل في تحليل المباراة الذي شهد وجود محمد أبو تريكة وديل بييرو ووائل جمعة.

وقال أبو تريكة: "أنا أصدق رونالدو، هو يقول إن الهدف له وإن الكرة لمست جبهته، إذًا فالهدف لرونالدو، لقد لمست جبهته وشعره، أنا أصدق رونالدو".

وأضاف معلقًا على محاولات رونالدو بعد المباراة لاحتساب الهدف له: "انظر إلى إصراره أن يحتسب الهدف له، هل ينقصك أهداف؟!".

في حين أصر نجم الكرة الإيطالي دل بييرو أن الكرة لم تلمس كريستيانو رونالدو وكان رأي وائل جمعة من رأيه وقال: "حركة الكرة لم تتأثر بأي شيء، لو لمسته لكانت قد تم احتسابها له، لكنه له نصف الهدف بسبب تحركه وما حدث للحارس بسببه".

جدير بالذكر أن البرتغال كانت قد ضمنت التأهل إلى دور الـ 16 بالفوز على أوروجواي بهدفين نظيفين في انتظار تحديد خصمها ومباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.