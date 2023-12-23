فيديو | "هذا نجل البليهي" .. استفزاز كريستيانو جونيور في ديربي الرياض!

نجل رونالدو يتعرض للاستفزاز

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شهدت مباراة ديربي الرياض الأخيرة التي جمعت بين النصر والهلال، قيام علي البليهي مدافع الزعيم، بمحاولة استفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ليتكرر الأمر مع نجل الأخير كريستيانو جونيور!

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وتداولت الجماهير عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لكريستيانو جونيور خلال مباراة فريقه النصر للبراعم تحت 13 عامًا، أمام الشباب في ديربي الرياض.

ويظهر في الفيديو ناشئ في صفوف الشباب وهو يقوم بمحاولة استفزاز كريستيانو جونيور، ولكن الأخير اكتفى بتحذيره بعدما قام بتوجيه بعض العبارات له.

وتفاعلت الجماهير مع الفيديو المنتشر، حيث قال أحدهم: "هذا ولد البليهي"، في إشارة إلى قيام مدافع الهلال باستفزاز كريستيانو رونالدو خلال ديربي الرياض الأخير.

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ويقدم كريستيانو جونيور مستوى رائع مع فريق البراعم بنادي النصر، حيث يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية في تشكيل الفريق الأصفر.

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