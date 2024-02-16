فيديو | ميسي أمام نادي طفولته .. فرص ضائعة وإشارة مرعبة لجماهير إنتر ميامي

لم يكن في أفضل حالاته مع لويس سواريز

مباراة خاصة للغاية خاضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، في مواجهة نادي طفولته نيويلز أولد بويز، ولكن الأمور لم تكن مثالية.

المواجهة الودية جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل شانيدير بورجلين هدف إنتر ميامي، وسجل فرانكو دياز هدف التعادل للخصم.

ميسي بدأ اللقاء كأساسي أمام فريق الطفولة ولكنه غادر الملعب في الدقيقة 60 مع صديقه الأوروجوياني لويس سواريز.

النجم الأرجنتيني كان أكثر اللاعبين نشاطًا بالفريق الأمريكي قبل خروجه، ولكنه أهدر أكثر من فرصة وكان على وشك التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 38، حيث مرت كرته بمسافة قليلة بجوار القائم الأيمن للحارس.

النقطة المضيئة في هذا اللقاء كانت بتألق بورجلين الذي يبدو أنه سيكون من العناصر المؤثرة للفريق بالموسم الجديد، ولكن المستوى الدفاعي سيكون بمثابة الصداع في رأس المدرب مارتينو.

وما يثير القلق كذلك هو حقيقة أن ميسي وسواريز لم يسجل كل منهما سوى هدفًا وحيدًا بالفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد هذا الشهر.

وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة في الفترة التحضيرية لإنتر ميامي، حيث يفتتح الفريق مشاركاته بالموسم الجديد أمام سولت ليك يوم 22 فبراير الجاري.