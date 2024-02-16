Lionel Messi Inter Miami Newell's Old Boys 2024Getty
علي سمير

فيديو | ميسي أمام نادي طفولته .. فرص ضائعة وإشارة مرعبة لجماهير إنتر ميامي

Lionel MessiInter Miami CFInter Miami CF v Newell's Old BoysNewell's Old Boysوديات الأندية 1Luis Suarez

لم يكن في أفضل حالاته مع لويس سواريز

مباراة خاصة للغاية خاضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، في مواجهة نادي طفولته نيويلز أولد بويز، ولكن الأمور لم تكن مثالية.

المواجهة الودية جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل شانيدير بورجلين هدف إنتر ميامي، وسجل فرانكو دياز هدف التعادل للخصم.

ميسي بدأ اللقاء كأساسي أمام فريق الطفولة ولكنه غادر الملعب في الدقيقة 60 مع صديقه الأوروجوياني لويس سواريز.

النجم الأرجنتيني كان أكثر اللاعبين نشاطًا بالفريق الأمريكي قبل خروجه، ولكنه أهدر أكثر من فرصة وكان على وشك التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 38، حيث مرت كرته بمسافة قليلة بجوار القائم الأيمن للحارس.

النقطة المضيئة في هذا اللقاء كانت بتألق بورجلين الذي يبدو أنه سيكون من العناصر المؤثرة للفريق بالموسم الجديد، ولكن المستوى الدفاعي سيكون بمثابة الصداع في رأس المدرب مارتينو.

المباريات التالية

وما يثير القلق كذلك هو حقيقة أن ميسي وسواريز لم يسجل كل منهما سوى هدفًا وحيدًا بالفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد هذا الشهر.

وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة في الفترة التحضيرية لإنتر ميامي، حيث يفتتح الفريق مشاركاته بالموسم الجديد أمام سولت ليك يوم 22 فبراير الجاري.

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