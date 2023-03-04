فيديو: "ميسي أفضل" طفل يصرخ في وجه رونالدو بعد مباراة الباطن!

مقارنة رونالدو بميسي حكاية لا تنتهي!

قاطع طفل، كريستيانو رونالدو، أثناء مروره إلى غرف تبديل الملابس، بعد مباراة النصر أمام الباطن، ليذكره بليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وعاد النصر بصعوبة أمام الباطن، ليفوز بثلاثة أهداف، سُجلوا في وقت الإضافي، مقابل واحد.

وأثناء مغادرة اللاعب، عبر نفق غرفة تغيير الملابس، قاطعه طفلًا قائلًا:" ميسي أفضل".

وغادر رونالدو الملعب غاضبًا وهو يتمتم: "قالوا إن هذه المباراة سهلة" في إشارة إلى التعقيدات التي واجهها النصر خلال المواجهة.

ويستعد متصدر الدوري، النصر، لمواجهة صعبة أمام منافسه على اللقب، الاتحاد، الذي يحتل المركز الثاني، الخميس القادم.

وسجل رونالدو ثمان أهداف في ست مباريات بالدوري السعودي، وصنع هدفين.