فيديو | موهبة جديدة .. رونالدو يظهر في نزال أشرس رجل في الأرض

شاهد موهبة رونالدو الجديدة

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر لديه مواهب أخرى خارج عالم كرة القدم، وهو الأمر الذي تم استغلاله من جانب موسم الرياض 2023، قبل نزال أشرس رجل على وجه الأرض.

وسيتم افتتاح موسم الرياض بمواجهة ملاكمة عالمية، ستجمع بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو، يوم 28 أكتوبر الجاري.

وتمت الاستعانة بخدمات رونالدو من أجل الترويج للقتال، حيث ظهر نجم نادي النصر في فيديو يقول "السؤال التالي"، بعدما سأله أحد المراسلين: "ما رأيك في فرص فرانسيس ضد فيوري".

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ومن المتوقع أن يحضر رونالدو من أجل متابعة القتال الشرس بين فيوري ونجانو، حيث من المعروف أنه يحب الألعاب القتالية، حيث تواجد في قتال جاك بول ضد تومي فيوري شقيق تايسون فيوري، والذي أقيم في المملكة شهر فبراير الماضي.

ويقدم رونالدو أداءً رائعًا رفقة نادي النصر خلال موسم 2023-2024، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف بعد مرور 8 جولات.