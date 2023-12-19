فيديو | من إيديرسون إلى طفل سعودي .. حارس مانشستر سيتي يفاجئ مشجع بعد التأهل لنهائي المونديال

حزن الطفل لوداع الاتحاد للمونديال، لكنه خرج من الحدث العالمي بهدية ثمينة..

أدخل البرازيلي إيديرسون مورايس؛ حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، السرور على طفل سعودي في استاد الجوهرة المشعة، احتفالًا بتأهل فريقه لنهائي كأس العالم للأندية السعودية 2023.

الفريق الإنجليزي عبر اليوم الثلاثاء، لنهائي المونديال بعد الفوز أمام أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة، في مدينة جدة.

وعقب نهاية اللقاء، اتجه إيديرسون للمدرجات، مهديًا قميصه الخاص لأحد الأطفال السعوديين، الذي يرتدي قميص نادي الاتحاد، وسط سعادة بالغة من الطفل الذي ودع فريقه البطولة من ربع النهائي بالهزيمة أمام الأهلي المصري 3-1.

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يشار إلى أنه من المنتظر أن يلتقي السيتي في النهائي بفلومينينسي البرازيلي، الذي يخوض منافسات الحدث العالمي لأول مرة في تاريخه بعدما توج بطلًا لكأس ليبرتادوريس.

فيما يلتقي أوراوا بالأهلي المصري في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، على أن تقام المباراتين في 22 من ديسمبر الجاري.