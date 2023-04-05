فيديو.. ليونيل ميسي الحاضر الغائب في الكلاسيكو بهتافات جماهير كامب نو

اسم ليونيل ميسي دائمًا يُردد في كامب نو؛ وفي الكلاسيكو عاد يُردد لعل وعسى

الحاضر الغائب في الكلاسيكو.. جماهير برشلونة تهتف باسم ليونيل ميسي في كامب نو

حلم عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة يراود كل عشاق النادي الكتالوني الذين يعبرون في كل فرصة عن حبهم له؛ فحتى وهو غائب عن الكلاسيكو كان حاضرًا بهتافاتهم له.

ويستضيف برشلونة حاليًا على ملعبه غريمه ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وهتفت جماهير برشلونة باسم ميسي في الدقيقة العاشرة –رقم ليو مع برشلونة- من الكلاسيكو الذي غادره وهو الهداف التاريخي له ولبرشلونة وللدوري الإسباني.

وتحاول جماهير برشلونة استعادة نجمها الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري؛ محاولات بكل الطرق من قِبل الجمهور الكتالوني، لكنها تصطدم دائمًا بوضع النادي المالي المطالب بتقليص رواتب لاعبيه، وكذلك يُطالب ميسي للتخلي عن جزء كبير من راتبه كي يعود.

تخلي مُطالب به ليو في وسط إغراءات كبيرة تتناولها الشائعات عن عرض الهلال السعودي لراتب سنوي قده 400 مليون يورو على ميسي.

كما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي سيعرض على قائد الأرجنتين حصة في النادي إن وافق على اللعب لهم.