فيديو | ليست السعودية فحسب.. مشجعو مونتيري المكسيكي يهينون ميسي برونالدو!

طقوس الاحتفال بهزيمة ميسي لابد أن تمر برونالدو!

أظهر مشجعو مونتيري المكسيكي قلة احترام واضحة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب إقصاء فريقهم لإنتر ميامي الأمريكي من كأس أبطال الكونكاكاف.

وفاز مونتيري على ميامي 5-2 بمجموع المباراتين، بعدما تغلب على ميسي ورفاقه ذهابًا وعودة (2-1) و(3-1) على الترتيب.

وبعد المباراة، انتشرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي لمشجعي مونتيري وهم يكررون احتفال كريستيانو رونالدو غريم ميسي الأهم.

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أيضًا انتشرت صور لبعض مشجعي مونتيري وهم يرقصون خارج الملعب، ويدوسون بأقدامهم قميص ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.

لعل هذا يشبه كثيرًا ما يحدث مع كل هزيمة لكريستيانو رونالدو في السعودية، حيث يستفزه الجمهور أول شيء بكلمة واحدة: "ميييسي!".