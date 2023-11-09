فيديو | "لو يجيبون ميسي" .. فريق سعودي يسخر من منافسه!

ميسي بطل سخرية أحد الأندية السعودية من منافسه

سخر أحد الأندية السعودية من منافسه بطريقة كوميدية نالت إعجاب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما.

ونشر حساب نادي القادسية عبر حساب "تيك توك" فيديو، يظهر فيه أحد المشجعين وهو يقول: "لو يجيبون ميسي أو بالوتيلي أو كوستا"، ثم انفعل بشكل كوميدي وسط تشجيع الجماهير.

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جاء ذلك بعد فوز القادسية على العربي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

ويحتل القادسية المركز الثالث بترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 23 نقطة، حيث يتصدر العروبة بـ27 نقطة، ويأتي العدالة بالمركز الثاني برصيد 24 نقطة.

وأجرى القادسية صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على رأسها ثنائي الهلال البيروفي أندريه كارييو والأرجنتيني لوسيانو فييتو، بجانب المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس لاعب النصر.