فيديو | لقطة غريبة جمعته مع أيمن حسين .. هل تعمد الحكم طرد مهاجم العراق أمام الأردن؟

قرار الحكم طرد مهاجم العراق أُثار جدلًا واسعًا

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مازال قرار الحكم الإيراني، علي رضا فغاني، طرد مهاجم العراق أيمن حسين خلال مواجهة الأردن في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 يُثير الكثير من الجدل وردود الفعل.

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لعب الأردن والعراق أجمل مباريات كأس آسيا وأكثرها متعة وإثارة وحماس، وقد تقدم النشامى في الشوط الأول وعاد أسود الرافدين للتعادل بل وتقدموا بهدف أيمن حسين عند الدقيقة الـ76، وقد احتفل اللاعب بهدفه بطريقة أكل المنسف الأردني، والتي وجدها الحكم سوء سلوك وأشهر في وجهه البطاقة الصفراء وكانت الثانية ليُغادر الملعب مطرودًا، وهنا انقلبت الأمور على رأس فريقه وخرج خاسرًا في الدقائق الأخيرة 3-2.

العراقيون لم يهضموا أبدًا البطاقة الصفراء لمهاجمهم المتألق، وقد طالب عدد من الجمهور بالتوجه للاتحاد الدولي لكرة القدم والمطالبة بإعادة اللقاء لرؤيتهم أن الطرد كان ظالمًا تمامًا ولعب الدور الأهم في خسارتهم.

قناة الكأس القطرية نشرت مقطع فيديو أظهر لقطة غريبة جمعت علي رضا فغاني مع أيمن حسين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قبل إحراز الأردن للهدف الأول مباشرة، إذ بدا أن الحكم يتحدث لمهاجم العراق ولم يكن هذا الغريب، بل كان مواصلة الحكم الحديث بدلًا من متابعة الكرة التي ارتدت لصالح الأردن واقترب المهاجم يزن النعيمات من إحراز الهدف.

ضيوف برنامج "الحكم" الذي أذاع الفيديو وصفوا ما فعله الحكم بالاستهتار والكبرياء من جانبه، وقد أكدوا أن الحكم الإيراني وضع أيمن سعيد في رأسه عند تلك اللحظة، ولذا منحه بطاقة صفراء بعدها بدقيقة واحدة ومن ثم استغل فرصة احتفاله بالهدف وطرده من الملعب.

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