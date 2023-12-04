فيديو | لا وقت للراحة .. ليونيل ميسي يبدأ الاستعداد لكأس موسم الرياض مع إنتر ميامي!

ميسي لا يعرف طعم الراحة....

بعد نهاية الموسم في الدوري الأمريكي، وتألق ميسي مع إنتر ميامي، وقيادته لفريقه الجديد في تحقيق لقب كأس الدوريات الأمريكية، كان من المنتظر أن نرى ميسي على أحد الشواطئ وهو يستمتع بعطلته ولكن هذا لم يحدث.

انتهى موسم الدوري الأمريكي، في شهر نوفمبر، وتألق ميسي مع إنتر ميامي في الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، منذ وصوله في الانتقالات الصيفية الماضية، وبدأت فترة الراحة لفرق الدوري الأمريكي على أن يعود في شهر فبراير أو مارس القادم.

وشوهد ليونيل ميسي، وهو يقوم ببعض التمرينات في صالة الألعاب الرياضية، صباح اليوم الإثنين، بعد عودته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي السابقة.

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جدير بالذكر أن فريق إنتر ميامي، سيعود مجددًا للملاعب يوم 19 يناير القادم، بمواجهة ودية مع منتخب السلفادور، ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في شهر فبراير أو مارس القادم.

ومن المنتظر أن يشارك ليونيل ميسي، مع فريقه أمام، الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض خلال شهر فبراير المقبل، إذ يلتقى مع البرغوث الأرجنتيني مع كريستيانو رونالدو نجم النصر، في مباراة تم تسميتها بالرقصة الأخيرة، إذ من غير المتوقع أن يلتقي الثنائي مرة أخرى.