فيديو | لا وفاء في حضرة بنزيما .. جماهير الاتحاد تصدم حمدالله

تامر أبو سيدو
karim benzema - hamdallah Goal AR
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مهاجم ريال مدريد على أعتاب بطل الدوري السعودي

صدمت جماهير الاتحاد مهاجم الفريق وهدافه عبد الرزاق حمدالله باختيار رحيله هذا الصيف لو كان ذلك ثمن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

بنزيما على أعتاب بطل السعودية، وقد أجرى مراسلنا في الرياض حوارات سريعة مع مشجعي العميد وسألهم عن مدى استعدادهم لقبول رحيل حمدالله إن كان ذلك يعني قدوم بنزيما، والإجابات كانت نعم بالإجماع! يبدو أنه لا مكان للوفاء في حضرة "الحكومة".

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حمدالله في صفقة مجانية بعدما فسخ النصر عقده من جانب واحد في نوفمبر 2021، وقد تألق مع الفريق وتُوج هدافًا لدوري روشن هذا الموسم.

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
816457 الأصوات