فيديو | كلوب ينفجر ويهاجم منتقدي صلاح: أكثر المصريين انتماءً ومن ينتقده مشكوك في ولاءه!

الجدل مستمر حول عودة صلاح إلى ليفربول

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خرج يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، للدفاع مرة أخرى عن نجم الفريق محمد صلاح، بعد تأهل الفريق لنهائي الكاراباو كب على حساب فولهام.

صلاح تعرض لموجة حادة من الانتقادات الفترة الأخيرة، بعد قرار مغادرته لمعسكر مصر لكأس الأمم الإفريقية بعد إصابته أمام غانا، والعودة لتلقي العلاج في إنجلترا مع ليفربول، على أن يعود مرة أخرى لمنتخب بلاده في حالة التأهل إلى المباراة النهائية أو المربع الذهبي.

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كلوب قال عن غضب الجماهير المصرية بسبب قيامه بالإعلان عن عودة صلاح قبل الجميع:"لا يمكنني أن أكون جزءًا من هذه المناقشة، مصر وليفربول لديهما نفس الهدف وهو شفاء اللاعب في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف متحدثًا لشبكة "beIN SPORTS":"لو بقى مع مصر ولم يحصل على العلاج اللازم فهذا سيؤجل كل شيء خاصة لمنتخب بلاده، لذلك نحن جلبناه إلى هنا للحصول على أفضل رعاية طبية ممكنة، ولو كان لائقًا وتأهلت مصر للنهائي سيعود لهم بنسبة 100%".

وتابع:"نحن لا نحاول خداع أحد، نتعامل مع الأمر بكل أمانة وصراحة، أنا لم أعلن شيء لكني تحدثت عن وجود محادثات حول الاتفاق الذي تم، وأنا أتعجب من قيام البعض بالتشكيك في ولاء محمد صلاح، من يشكك فيه فهو مشكوك في ولاءه لأنني لم أقابل أي مصري يتمتع بنفس درجة الولاء التي يمتلكها صلاح".

يذكر أن ليفربول تعادل مع فولهام 1/1 في غياب صلاح، لكنه يتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2، ليصعد لمواجهة تشيلسي في النهائي على ملعب ويمبلي.

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