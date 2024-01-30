فيديو | كسب احترام السعوديين كافة .. لفتة رائعة من سون هيونج مين بعد فوز كوريا الجنوبية أمام الأخضر

سون كبير دائمًا بمواقفه..

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أظهر سون هيونج مين؛ لاعب كوريا الجنوبية، أفضل ما في كرة القدم بعد فوز منتخب بلاده أمام السعودية، ما دفع جمهور الأخضر للإشادة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الشمشون أطاح بالأخضر في كأس آسيا قطر 2023، بعد الفوز عليه اليوم الثلاثاء، في دور الـ16، بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1.

وعقب نهاية المباراة، لم يذهب سون للاحتفال مع زملائه بالصعود لدور الثمانية، إنما ذهب لمواساة المدافع السعودي علي البليهي، الذي تبادل معه المزاح خلال فترات توقف اللقاء.

كذلك حرص الكوري الجنوبي على مواساة سامي النجعي، الذي أهدر الركلة الترجيحية الثالثة للأخضر، ثم توجه أيضًا لتحية الجمهور السعودي.

يذكر أنه من المقرر أن تلتقي كوريا الجنوبية بأستراليا في دور الثمانية، في الثاني من فبراير المقبل.

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