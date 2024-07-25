فيديو | "كريستيانو رونالدو عمك وسبب شهرتك" .. علي البليهي يتعرض للاستفزاز في تدريبات الهلال

موقف محرج لنجم نادي الهلال بسبب رونالدو..

تعرض النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، لـ"الاستفزاز" في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بمعسكر النمسا.

الهلال يعسكر في النمسا حاليًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ والذي يسعى فيه الفريق للدفاع عن ثلاثيته المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي".

وفي هذا السياق.. ظهر في مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، مشجع يرتدي قميص نادي النصر السعودي، ويتابع تدريبات الفريق الهلالي "الجماعية"، من المدرجات.

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وأثناء تواجد المدافع الهلالي بـ"القرب" من المدرجات؛ أخذ هذا المشجع بالصراخ "يا بليهي يا بليهي.. كريستيانو رونالدو (مهاجم النصر) عمك وعم الجميع".

ووجّه المشجع النصراوي، رسالة إلى علي البليهي، بأن الأسطورة البرتغالية رونالدو هو السبب الرئيسي في شهرته كلاعب؛ في إشارة إلى الأحداث التي وقعت بين اللاعبين، في مباريات الديربي.

وشهدت مباريات ديربي الرياض، العديد من الأحداث الساخنة بين رونالدو والبليهي؛ آخرها في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، عندما تسبب مدافع الزعيم الهلالي، في "طرد" الأسطورة البرتغالية.