فيديو | كاد يسجل كمارادونا .. نجم برشلونة السابق يندب حظه!

كاد على موعد مع هدف مارادوني...

شهدت مباراة ايندهوفن وفريق إكسلسيور، في الدوري الهولندي، مهارة مميزة من سيرجينيو ديست لاعب ايندهوفن، وكان سينهيها بتسجيل هدف على طريقة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

ولعب فريق إكسلسيور، أمام ايندهوفن ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الهولندي، يوم أمس السبت، وانتهت اللقاء بفوز زملاء ديست بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتألق ديست في اللقاء، وقدم مباراة مميزة، نجح فيها في صناعة هدف، وكاد أن يسجل هدفًا مميزًا، بعدما استلم الكرة في منتصف الملعب، وراوغ أكثر من لاعب ثم سدد من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها.

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وسبق وأن لعب ديست لبرشلونة من عام 2020، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، وخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى ميلان الإيطالي، ثم انضم إلى ايندهوفن الهولندي في الصيف الماضي.

ويقدم الظهير الأمريكي، مستويات مميزة مع الفريق الهولندي، جعلته يحجز مقعدًا أساسيًا في الفريق، وشارك في 20 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفًا وصناعة ثلاثة آخرين.