فيديو | قبض عليه بالجرم المشهود.. سون يرفض توقيع أوتوجراف لهذا السبب!

موقف يحرج أحد الأشخاص داخل توتنهام...

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه سون هيونج مين، لاعب توتنهام، وهو يرفض التوقيع على أوتوجراف، لأحد الأشخاص داخل النادي الإنجليزي.

ويقدم النجم الكوري الجنوبي، مستويات مميزة مع فريقه بالموسم الحالي، جعلته يتصدر قائمة هدافي توتنهام في البريميرليج بعد رحيل هاري كين، في الصيف الماضي.

وبعد جلسة تدريب توتنهام الصباحية، خرج سون لتحية الجماهير والتوقيع لهم على بعض القمصان والأوتوجراف، ولكنه رفض التوقيع لأحد الأشخاص، الذي تبين بعد ذلك أنه ليس من الجماهير وإنما تاجر يستغل اسم اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتبين أن الشخص الذي رفض سون أن يوقع له على الأوتوجراف، يقوم بجمع توقيعات النجم الكوري، على بعض المنتجات والأوراق ثم يبيعها بمبالغ كبيرة للجماهير.

جدير بالذكر أن توتنهام يستعد لمواجهة أستون فيلا، عصر يوم غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي، على ملعب فيلا بارك.