فيديو | قائد الهلال في موقف صارم .. سلمان الفرج يحرج سالم الدوسري أمام نساجي بسبب "جزائية"

الهلال لا يلدغ من جحر مرتين..

موقف غريب وإن كان متوقعًا في ظل الأحداث الأخيرة، شهدته مواجهة الهلال السعودي أمام نساجي الإيراني، المقامة حاليًا، بين قائد الزعيم سلمان الفرج وزميله الجناح الأيسر سالم الدوسري.

اللقاء يقام على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشهدت الدقيقة 32 من شوطه الأول، إطلاق الحكم صافرته محتسبًا ضربة جزاء لصالح الزعيم، بداعي عرقلة المهاجم صالح الشهري من الخلف.

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وقتها اتجه الفرج للإمساك بالكرة، لمنع الدوسري من التسديد، ودخل الثنائي في حوار جانبي استمر بضع دقائق، قبل أن يمنح الأول الكرة للشهري لتنفيذ الجزائية، وإن كان الحكم بعدها قرر إلغاءها بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتأكد من أن اللقطة احتكاك طبيعي للتنافس على الكرة.

تصرف الفرج مع التورنيدو يأتي في ظل إهدار الأخير ضربتين جزائيتين في مواجهة نافباخور الأوزبكي في الجولة الخامسة من البطولة نفسها، ووقتها طالب الجمهور بمنعه من تنفيذ هذه الضربات مرة أخرى.

يذكر أن الهلال يتصدر مجموعته القارية برصيد 13 نقطة وحسم تأهله بالفعل للدور المقبل، يليه نافباخور بعشر نقاط ثم نساجي بست نقاط فمومباي سيتي دون أي رصيد.