فيديو | “فيسكا برسا” .. فينيسيوس في موقف محرج مع مشجع لبرشلونة

فينيسيوس في موقف محرج أمام الجميع...

وقع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والمنتخب البرازيلي، في موقف محرج من أحد جماهير برشلونة، أثناء تواجده مع بعثة منتخب بلاده للمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويشارك فينيسيوس جونيور، مع المنتخب البرازيلي، في فترة التوقف الدولي الحالية، إذ يلعب منتخب السامبا مباراتين وديتين، الأولى خاضها أمام إنجلترا، والثانية ستكون أمام إسبانيا.

وسيلعب المنتخب البرازيلي، أمام نظيره الإسباني، مساء غد الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار استعداد المنتخبين لبطولتي اليورو، وكوبا أمريكا في الصيف المقبل.

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وأثناء تواجد فينيسيوس صاحب الـ 23 عامًا، مع الجماهير أمام الملعب التدريبات، لالتقاط الصور التذكارية، ظهر أحد الأشخاص بقميص برشلونة وكان يصور مقطع فيديو، قال خلاله "قيسكا برسا" مما وضع فينيسيوس الذي كان يبتسم في موقف محرج، وابتعد عن المشجع.

جدير بالذكر أن العلاقة بين فينيسيوس، وجماهير برشلونة، ليست في أفضل حالاتها إذ عانى اللاعب خلال الفترة الماضية من هتافات عنصرية، من بعض الجماهير.