فيديو | فليندم الهلال وجماهيره .. كارييو يشعل دوري يلو بهدف مع القادسية

كاريلو يتألق في أي مكان

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أشعل البيروفي أندريه كارييو الأجواء في بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، بعدما نجح في تسجيل في أول مبارياته مع نادي القادسية.

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وانتقل كارييو إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي 2023، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورج جيسوس بالاستغناء عن خدماته.

ونجح أندريه في تسجيل الهدف الأول للقادسية بالدقيقة 28 من زمن المباراة، بعدما تابع رأسية زميله، ليسدد الكرة في مرمى الجندل.

هدف كارييو قد يجعل نادي الهلال وجمهوره يندم حاليًا، في ظل عدم تقديم الأجانب الجدد المستوى المنتظر منهم حتى الآن، خاصة بعد التعثر الأخير في دوري روشن السعودي أمام الفيحاء.

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وتعادل الهلال أمام الفيحاء بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، مساء أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024.

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