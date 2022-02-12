فيديو | عين على الحكم.. هل خرجت ألمانيا وصعدت اليابان بكارثة تحكيمية؟

هل ظلم التحكيم إسبانيا؟

في لقطة مثيرة للجدل ربما هي من أبرز لقطات كأس العالم الجدلية على مر التاريخ، احتسب حكم اللقاء هدفًا للفريق الياباني ضد إسبانيا في كرة يظن البعض أنها خرجت من الملعب.

حيث انتصر الفريق الياباني على إسبانيا بنتيجة 2-1، في عودة درامية حققها الفريق الآسيوي وجعلته يتصدر ترتيب المجموعة ويضع لاروخا بالمركز الثاني، ويقصي ألمانيا من الدور الأول.

في الدقيقة 51 سجل الفريق الياباني الهدف الثاني عبر اللاعب تاناكا، من خلال عرضية أرسلها له كارو ميتوما في لعبة مثيرة للجدل يُعتقد أن الكرة فيها قد خرجت من الملعب.

حيث يظهر في الفيديو والصور المنتشرة خروج الكرة بالكامل من أرض الملعب، لكن من زاوية أخرى قد يتضح أن هناك جزء غير ملامس للأرض من الكرة متواجد داخل الملعب.

وفي كل الأحوال، احتسب الهدف وانتصر بسببه الفريق الياباني، فيما تواجد إسبانيا بالمركز الثاني وودع الفريق الألماني المونديال بجانب كوستاريكا.