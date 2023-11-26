فيديو | على طريقة أسطورته كريستيانو رونالدو .. جارناتشو يسجل هدف الموسم في الدوري الإنجليزي!

مانشستر يونايتد في طريقه لتحقيق الفوز الثالث على التوالي!

سجل النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد هدفًا رائعًا للغاية خلال مواجهة فريقه في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون.

جارناتشو تواجد في منطقة الجزاء في الوقت المناسب من أجل تسديد كرة أكروباتية جاءت بشكل عرضي من قبل اللاعب ديوجو دالوت.

الهدف جاء على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنفس ذلك الذي سجله في شباك يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بمقصية رائعة، ثم قام بالاحتفال على طريقته أيضًا.

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ومعروف عن جارناتشو حبه الكبير لرونالدو رغم جنسيته الأرجنتينية، وأثار الكثير من الجدل قبل عدة أشهر عندما نشر صورة مع البرتغالي الذي كان زميله وقتها في صفوف الشياطين الحمر وكتب عليها "الأعظم في كل العصور".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق فوزين متتاليين على لوتون وفولهام في الدوري الغنجليزي، وحال فوزه على إيفرتون سيصل إلى المركز السادس.