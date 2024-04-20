فيديو | عاصفة رملية تهدد انطلاق مباراة في الدوري السعودي

رياح شديدة وغيوم تصعب مهمة اللاعبين

SHAHID

شهدت مباراة الأخدود وضمك، المنتظر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، أجواءً صعبة للغاية.

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وهبت عاصفة رملية على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، الذي يستضيف مباراة الأخدود وضمك، لتحجب الرؤية تمامًا عن اللاعبين أثناء إجراء عمليات التسخين.

وعرضت قناة "SSC" الرياضية السعودية الناقلة للمباراة، لقطات حية من الملعب أثناء الاستوديو التحليلي اللقاء، حيث توقع الحضور تأجيل المباراة في ظل صعوبة الأجواء بالملعب.

وقال حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الحاضر كضيف في الاستوديو التحليلي، إنه من الأفضل أن يتم تأجيل موعد إقامة المباراة لحين هدوء العاصفة، لأن هذه الأجواء لا تناسب تمامًا لعب كرة القدم.

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وأضاف: "الرياح الشديدة ستؤثر بشكل كبير على اتجاه الكرة، ولن يستطيع اللاعبون التحكم في الكرة أو التمرير، بخلاف صعوبة الرؤية في ظل هذه الغيوم".

ويدخل الأخدود المباراة وهو في المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 24 نقطةً، بينما يحتل ضمك المركز الثامن برصيد 35 نقطة، ويأمل ضمك في تكرار سيناريو الدور الأول حينما فاز على الأخدود (2ـ0).

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