فيديو | صدمة للعرب .. "فيفا يتجه لإلغاء كأس العالم للأندية"

مونديال الأندية يُمثل بوابة الأندية العربية نحو العالمية

كشف البرازيلي روبرتو كارلوس عن خبر صادم للأندية العربية وهو اتجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس العالم للأندية التي كانت بمثابة بوابة العرب نحو العالمية.

وشارك فريقا الهلال السعودي والأهلي المصري في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية، فيما لم يُحدد بعد موعد ومكان النسخة القادمة في ظل الحديث عن إمكانية إقامتها في الإمارات أو الصين خلال الربع الأول من العام القادم.

كارلوس تحدث عن الأمر في مقطع فيديو خاص بقناة "كانال دو بينجا" قائلًا "أنا سفير للفيفا وهناك الكثير من الحديث في الكواليس عن البطولة، كأس العالم للأندية ليست مجدية حاليًا والحديث يدور عن إمكانية توقفها في أي لحظة".

أضاف "تحدثت مع أشخاص من فيفا وهم لا يعلمون حقًا أين ستُقام النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، هم لا يعلمون إن كانت البطولة ستُلعب مجددًا أم لا، الأمر معقد. حتى المسؤولين في ريال مدريد لا يعلمون شيئًا عن موعد ومكان النسخة القادمة من مونديال الأندية".

يُشار إلى أن ريال مدريد وفلامنجو تأهلا للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية بعد فوز الأول بدوري أبطال أوروبا والثاني بكأس ليبرتادوريس الخاص بأمريكا الجنوبية.