فيديو | صدمة غير متوقعة .. بوتشيتينو لا يعرف شيئًا عن نجوم تشيلسي الجدد!

موقف محرج لمدرب تشيلسي الذي لا يعرف لاعبيه...

تعرض ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، إلى موقف محرج عند سؤاله عن أحد لاعبي الفريق، والذي تفاجئ بوجوده في القائمة وكشف أنه لم يكن يعلم بوجوده.

وغادر العديد من نجوم الفريق اللندني، صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية، مثل كاي هافيرتز، وماسون ماونت، ونجولو كانتي، وغيرهم من اللاعبين.

وبحسب الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن المدرب الأرجنتيني، يشرف على تدريب 32 لاعبًا، ليس من ضمنهم روميلو لوكاكو وبعض اللاعبين المستبعدين وخارج حسابات الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع تلك القائمة الكبيرة ليس من المستغرب، أن تصبح مهمة بوتشتينو، صعبة ولكن لن تصل إلى أنه لا يعلم بعض من لاعبي الفريق، مثل ما حدث عقب مباراة لوتون تاون.

ونجح تشيلسي في تحقيق فوزًا كبيرًا على لوتون تاون، مساء الجمعة بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة، سأل أحد الصحفيين المدرب عن اثنين من لاعبي تشيلسي، وهما مالانج سار، وجيمي كومينج، وقال المدرب الأرجنتيني: "من؟!، يا إلهي لا أعرف ماذا أقول لك، لا أعرف لقد فاجأتني، الأمر أشبه بأنك لكمتني في وجهي وأنا مذهولًا، كنا نتحدث عن مباراة لوتون".

وانضم سار إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر في صيف 2020، ولكنه قضى العديد من الفترات خارج صفوف البلوز على سبيل الإعارة، بينما تخرج الشاب كومينج من أكاديمية تشيلسي وشارك بالفعل في المعسكر التحضيري للفريق في الشهر الماضي.