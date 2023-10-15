فيديو | "سحل شقيقته عارية في شوارع نيجيريا" .. اتهامات خطيرة بحق أوسيمين!

شقيقة أوسيمين تتعرض للضرب والتحرش في شوارع نيجيريا

اتُهم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، بسحل شقيقته عارية في شوارع نيجيريا خلال الأيام الماضية، من جانب صهره أوسيتا أوكولو.

ونشر أوسيتا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر زوجته "شقيقة أوسيمين" وبعض رجال الأمن يعتدون عليها، ثم قاموا بالقبض عليها.

واتهم أوكولو نجم نابولي بأنه وراء ما حدث، لأنه طلب الحصول على 400 ألف دولار، كعمولة من صفقة انتقال مهاجم نيجيريا من ليل الفرنسي إلى نابولي الإيطالي عام 2020.

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وكان أوسيمين قد رفض منح صهره العمولة التي طلبها، لتتوتر العلاقة بين الثنائي خلال الفترة الماضية، ويُصبح هناك قضايا ينظر فيها القضاء حاليًا.

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وعلق صهر أوسيمين على الفيديو الذي نشره قائلًا: "أوسيمين الشرير أرسل الشرطة لاختطاف أخته "زوجتي" بالقوة، بشأن مسألة لا تزال أمام المحكمة بيني وبينه، كل ما طلبته هو الحصول على عمولتي، وأرسلت السلطات لضرب زوجتي والتحرش بها وتجريدها من الملابس في أحد شوارع نيجيريا، ستدفع ثمن ذلك".