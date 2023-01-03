فيديو | رونالدو يُجري الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للنصر

أجرى كريستيانو رونالدو ظهر اليوم الفحوصات الطبية المعتادة في الرياض تمهيدًا لانضمامه إلى النصر السعودي بعدما وصل العاصمة السعودية مساء أمس.
النصر أعلن في آخر أيام 2022 توقيع النجم البرتغالي على عقد يمتد حتى صيف 2025، وسيُقدمه في حفل ضخم على ملعبه مرسول بارك مساء اليوم الثلاثاء.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
رونالدو الذي سيرتدي القميص رقم 7 في الفريق الأصفر غادر فندق إقامته ظهر اليوم وسط احتفاء جماهيري كبير لإجراء الفحوصات الطبية.
اللاعب من المقرر أن يُلقي كلمة قصيرة خلال حفل تقديمه اليوم وأن يُقدم كذلك عددًا من الهدايا للجمهور الحاضر في مدرجات مرسول بارك.
النصر لم يُسجل صاحب الـ37 عامًا بعد في قائمته، إذ ينتظر أولًا الحصول على شهادة الكفاءة المالية والتخلي عن أحد أجانبه الثمانية لقيد رونالدو بدلًا منه.
اختيارات المحررين
- رحلة الضحك على الذقون .. الأرجنتين حققت كأس العالم بمؤامرة عالمية!
- حصاد 2022 | تعالي البليهي ولوم حمد الله واعتداء على الجمهور .. غرائب وطرائف الكرة السعودية
- لم يلمس الكرة، وليس ذنبه .. ردود أفعال أداء صلاح أمام برينتفورد
- على رأسهم قدوس وأمرابط وفيليكس .. تعرف على أبرز النجوم المطلوبة في ميركاتو يناير!
- نصراويان و5 اتحاديين في التشكيل المثالي للدوري السعودي لعام 2022