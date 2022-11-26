فيديو | رسالة خاص من عامل غاني لكيروش ومنتخب إيران

لفتات طيبة تتكرر في مونديال قطر

لفتة طيبة قام بها لاعبو المنتخب الإيراني ومدربهم كارلوس كيروش عقب الفوز على ويلز 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

فقد قام الحساب الرسمي للمنتخب الإيراني على إنستجرام بنشر مقطع يظهر تحية كيروش ولاعبي إيران لبعض العاملين الذين أشرفوا على تلبية مطالب بعثة المنتخب الإيراني في معسكر الريان بعد الفوز المميز على ويلز.

العمال المتطوعون غانيو الجنسية وجهوا كلمات الشكر للاعبي إيران، من خلال أحدهم الذي رحب به كيروش وطلب منه توجيه كلمة للاعبين.

العامل شكر لاعبي إيران في غرفة ملابسهم بملعب أحمد بن علي بالريان وقال إنه "رغم أن البعض يعاملهم ببعض الدونية إلا أنكم عاملتمونا بود ولم تشعرونا بأي فرق، نتمنى جميعًا لكم التوفيق فيما هو قادم".