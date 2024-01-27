فيديو | رسالة إلى ريال مدريد .. إندريك يسطع ويسجل من جديد مع البرازيل!

التألق مستمر في تصفيات الأولمبياد

منح المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، جماهير ريال مدريد المزيد من الأسباب للتفاؤل بقدومه، بتسجيله مرة أخرى في تصفيات أولمبياد باريس 2024.

إندريك يتواجد حاليًا في فنزويلا مع منتخب البرازيل تحت 23 سنة، للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، وما يفعله حاليًا يؤكد أن ريال على موعد مع موهبة استثنائية.

البرازيل نجحت في الفوز بهدفين نظيفين على كولومبيا، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، حيث سجل إندريك الهدف الأول وأحرز زميله جون كينيدي الثاني.

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هدف إندريك جاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة، باستغلال صاحب الـ17 سنة كرة مرتدة من حارس مرمى الفريق الخصم، ليسجل هدفه الثاني في التصفيات بعد التسجيل ضد بوليفيا.

وبهذا الانتصار تحتل البرازيل المركز الثاني بالمجموعة الأولى في التصفيات برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق نقطة عن الإكوادور المتصدرة بـ7 نقاط ولكن من ثلاث مباريات.

وفي المجموعة الثانية تحتل الأرجنتين الصدارة بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن باراجواي، بينما تأتي بيرو بالمركز الثالث بـ3 نقاط.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع إندريك من بالميراس مقابل 60 مليون يورو، على أن ينضم اللاعب بشكل رسمي للنادي الإسباني الموسم القادم.