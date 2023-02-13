فيديو | رد الصاع صاعين لمشجع ضربه .. لاعب كولومبي ينتقم ويُطرد!

أزمة كبيرة في مباراة بالدوري الكولومبي.

شهدت مواجهة الدوري الكولومبي بين ديبورتيس توليما وميلوناريوس أحداثًا مثيرة للغاية تسببت في تأجيلها بعد أن تسببت تلك الأحداث في الكثير من الشغب.

فأثناء عمليات الإحماء وبينما كان الفريقين يستعدان من أجل بداية المباراة قام أحد المشجعين بالتسلل لداخل الملعب وضرب لاعب ميلوناريوس دانييل كاتانو.

اللاعب لم يسقط على الأرض، وبدلًا من متابعة الموقف قام بالركض خلف المشجع ورد الضربة له بشكل فوري، قبل أن تتدخل قوات الامن وتقبض على مقتحم الملعب.

المثير في الأمر أن الحكم ورغم عدم بداية اللقاء قام بالتوجه نحو اللاعب وأشهر له البطاقة الحمراء معلنًا عدم قدرته على خوض مباراة الجولة الرابعة من الدوري الكولومبي.

جدير بالذكر أن ديبورتيس توليما وميلوناريوس يحتلان المركزين التاسع والعاشر على الترتيب في الدوري الكولومبي برصيد أربع وثلاث نقاط على التوالي.