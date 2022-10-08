البطاقة الحمراء رقم 28 في مسيرة راموس

في لقطة مثيرة للجدل، طرد المدافع الإسباني سيرخيو راموس من أرض الملعب في مباراة باريس سان جيرمان ضد نادي ستاد رين.

ويواجه فريق العاصمة ستاد رين ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي على ملعب أغسطس ديلاني.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 41 حدثت لعبة مشتركة في منتصف الملعب بين أحد لاعبي فريق ستاد رين وماركو فيراتي، وتدخل الأخير بقوة وحصل على الكرة.

لكن حكم المباراة، بيير جيلوست، قد احتسب الخطأ لصالح أصحاب الأرض، وبالتالي اندفع فيراتي وبعض اللاعبين تجاه الحكم.

وكان من ضمنهم سيرخيو راموس بالطبع الذي بدا وأنه يتحدث بقوة مع الحكم على الشاشة، وبالتالي تحصل على البطاقة الصفراء.

ويبدو أنه قد حدثت مشادات قوية على أرض الملعب حيث عاد الحكم بعدها بثواني قليلة ليخرج البطاقة الحمراء المباشرة على راموس، والصفراء لفيراتي.

ووفقًا لمراسلنا المتواجد في الملعب، مارك مشينوا، قال المدافع الإسباني باللغة الإسبانية "لماذا البطاقة الصفراء بالنسبة لي؟"، فيما سب حكم اللقاء بوالدته.

وبالتالي فإن الحكم بيير جيلوست قد اتخذ قراره بطرد راموس بسبب سوء السلوك وسبه، واستكملت المباراة، لتكون بذلك تلك هي البطاقة الحمراء رقم 28 في مسيرة اللاعب.