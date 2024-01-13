فيديو | دوري روشن حاضر بقوة .. هدف بنكهة "سعودية" يفتتح أمم إفريقيا 2023

دوري روشن يضع بصمته في كأس أمم إفريقيا

وضع دوري روشن السعودي بصمته، في مباراة افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويواجه المنتخب الإيفواري نظيره غينيا بيساو، في مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والتنظيم بهدف دون رد.

الهدف الذي جاء بالشوط الأول، كان بنكهة دوري روشن السعودي بشكل خالص، حيث صنعه فرانك كيسييه لاعب الأهلي، وسجله سيكو فوفانا لاعب وسط النصر.

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الهدف جاء بالدقيقة الرابعة من زمن المباراة، لتُفتتح البطولة بهدف بنكهة دوري روشن السعودي بشكل خاص.

ويشهد دوري روشن السعودي حاليًا توقفًا، بسبب مُشاركة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليًا في قطر.