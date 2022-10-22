فيديو | جوارديولا يحرج هالاند: ميسي أفضل مهاجم دربته!

جوارديولا يختار ميسي كما جرت العادة

كشف بيب جوارديولا عن المهاجم الأكثر شمولية ممن دربهم في مسيرته التدريبية الكبيرة، حيث قد سبق وأن تولى المدرب الإسباني مسؤولية برشلونة ومن بعده بايرن ميونخ الألماني، وحاليًا يتواجد مع مانشستر سيتي بطبيعة الحال.

وتحدث جوارديولا بعد فوز الفريق السماوي على نادي برايتون بثلاثية لهدف في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند هدفين في لقاء اليوم، ووصل إلى هدفه رقم 17 في بطولة الدوري، وبالتالي سئل بيب عما إذا كان هو المهاجم الأكثر تكاملاً ممن دربهم، وأجاب المدرب حول ذلك، حيث قال: "وماذا عن ميسي؟".

وواصل: "بكل تأكيد فإن أرقام هالاند غير معقولة، ولا يوجد أي شك حول مدى الجودة التي يتمتع بها، إنه ليس الأفضل، ولكن من المؤكد أنه من ضمن الأفضل".

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وكان جوارديولا قد سئل في العديد من المرات قبل ذلك حول أفضل لاعب قد قام بتدريبه، ويبدو أن الإجابة لا تتغير أبدًا، حيث يجاوب باختيار ميسي في كل مرة، على الرغم من توليه مسؤولية تدريب العديد من الأسماء الأخرى.