فيديو | جنون كأس آسيا 2023 .. عروس عراقية تُزين شعرها بتشكيل أسود الرافدين!

عروس عراقية تدعم منتخب بلادها

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يقدم المنتخب العراقي مستوى أكثر من رائع في بطولة كأس أمم آسيا 2023، حيث نجح في التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته، الأمر الذي أثر إيجابيًا على الشعب العراقي.

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ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الأردني مساء يوم الإثنين، في مواجهة عربية خالصة وقوية، ضمن منافسات البطولة القارية.

وانتشر مقطع فيديو لعروس عراقية، تُزين شعرها بصور لاعبي المنتخب القطري، من أجل دعمهم في بطولة كأس آسيا 2023.

وقام مصفف الشعر الخاص بالعروس بوضع تشكيل المنتخب العراقي في مقدمته هداف البطولة أيمن حسين، الذي يتألق ويقدم أفضل مستوياته مع أسود الرافدين.

ويُمني الجمهور العراقي النفس، بتحقيق منتخب بلاده بطولة كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج بها للمرة الأولى عام 2007.

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