رغم الهزيمة فإن ريال سوسييداد صعد للدور القادم في المركز الأول!

شهدت مباراة ريال سوسييداد ضد نظيره مانشستر يونايتد موقفًا طريفًا للغاية بعد أن أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا انتهاء دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

جاء هذا بعد أن احتفلت التميمة الخاصة بالنادي الإسباني بصعود فريقها في المركز الأول عن المجموعة بالرغم من فوز مانشستر يونايتد.

حيث قامت التميمة فور النهاية بالذهاب إلى جماهير الفريق، وقدمت لهم التحية قبل أن تحتفل على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة "Siii".

احتفال "Siii" بدأ منذ سنوات مع كريستيانو رونالدو في صفوف ريال مدريد وكرره عدة مرات خلال مسيرته في يوفنتوس ومانشستر يونايتد كذلك.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد صعد أيضًا للدور القادم لكن في المركز الثاني خلف سوسييداد بفارق الأهداف.