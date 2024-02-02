فيديو | تقليد لرونالدو؟ حيلة غريبة تثير الجدل في مواجهة ريال مدريد وخيتافي!

لم يفهمها البعض

طريقة غريبة ومبتكرة اعتمد عليها فريق ريال مدريد في الضربات الثابتة، خلال مواجهته مع خيتافي، أمس، الخميس، في الدوري الإسباني.

ريال نجح في الفوز بهدفين نظيفين على صاحب الأرض والجمهور، حيث جاءت الثنائية عن طريق خوسيلو، ولكن ما لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الأسلوب المُتبع في الركنيات.

لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني ظهر في إحدى الركنيات، وهو يتجه نحو خوسيلو ويحتضنه قبل لحظات من تسديد الكرة تجاه منطقة جزاء خيتافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي اللحظة التي خرجت فيها الركنية ترك تشواميني زميله واتجه رفقه باقي لاعبي ريال إلى أماكن متفرقة داخل منطقة خيتافي طمحًا في إرباك دفاعات الخصم.

البعض لم يفهم هذه الحركة ومدى تأثيرها، بينما قال البعض الآخر إن كريستيانو رونالدو سبق أن قام بحركات مماثلة في الكرات الثابتة خلال تواجده في ريال.

جدير بالذكر أن فوز ريال جعله يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ57 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني، و10 نقاط عن كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد.