فيديو | "تعود أقوى" .. رسائل دعم من نجوم الهلال إلى نيمار وجيسوس: أشعر بالألم

ماذا قال جيسوس ونجوم الهلال بعد إصابة نيمار؟

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قدّم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، وجميع أجانب الفريق الأول لكرة القدم وعدد من اللاعبين المحليين، رسائل دعم إلى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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موسم نيمار مع نادي الهلال، انتهى بشكل رسمي؛ بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية، معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة؛ على إثر الإصابة العنيفة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال جيسوس في مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي للهلال عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "نيمار.. نعلم جيدًا أنك حزين، أنا أشعر بالألم مثلك تمامًا".

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وشدد المدير الفني البرتغالي، على أن حياة لاعب كرة القدم، مليئة بمثل هذه الأحداث الصعبة، معربًا عن ثقته بعودة الساحر البرازيلي، بشكل أقوى؛ لأنه لاعب كبير ويتمتع بعقلية احترافية.

وفي نهاية حديثه.. أعرب جورج جيسوس، عن حبه وتقديره الكبيرين لنيمار، مرسلًا إليه تحية الجهاز الفني والإداري واللاعبين بالكامل.

من ناحيتهم.. تمنى أجانب الهلال، بالإضافة إلى المحليين سالم الدوسري وسعود عبد الحميد وصالح الشهري، عودة نيمار جونيور سريعًا وبشكل أقوى، إلى الملاعب.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد مع نيمار في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

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