فيديو | تحققت نبوءة ميدو .. الاتحاد يُعاني قبل لقاء الأهلي

ميدو تنبأ لما يحدث للاتحاد قبل 3 أشهر من مواجهة مونديال الأندية!

يبدو أن نبوءة النجم المصري أحمد حسام ميدو، بشأن مباراة الاتحاد أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية تحققت، وذلك قبل حوالي 3 أشهر من تلك المواجهة!

ميدو كان قد حذر نادي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، حيث طلب من النادي السعودي التسلح بالقرآن الكريم، وأن هناك العديد من لاعبي الفريق سيتعرضون للإصابات، كما أن المدرب قد يرحل. "اقرأ التفاصيل"

وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا التصريح، قامت جماهير الاتحاد بإعادة نشر هذا الفيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لتُشير إلى أن نبوءة ميدو قد تحققت.

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وعانى الاتحاد الفترة الماضية من إصابة أكثر من نجم بالفريق، البداية مع المدافع أحمد حجازي مرورًا بأحمد شراحيلي، وآخر الإصابات هو النجم الإيطالي فيليبي لويز الذي تعرض للإصابة أمام ضمك مساء الخميس بدوري روشن السعودي.

كما أن الاتحاد قام بإقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق، وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي يقود الفريق خلال الوقت الحالي.