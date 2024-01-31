فيديو | بيلينجهام يحدث ثورة في أحد أحياء مدريد الفقيرة

زيارة غير متوقعة من نجم الريال

تسبب النجم الإنجليزي جود بيلينيجهام، لاعب ريال مدريد، في حالة جدل كبيرة خلال زيارته أحد الأحياء الشعبية في العاصمة الإسبانية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد أحدث ظهور بيلينجهام ثورة في حي إنترفياس بقلب مدريد، وهو الحي الذي تسكنه الطبقة العاملة في إسبانيا.

وتوقعت الصحيفة أن تواجد نجم ريال مدريد في "إنترفياس"، يأتي في ظل التزامه بتصوير مادة إعلانية، حيث تجمع سكان الحي وتحديدًا الأطفال الذين هتفوا له بحرارة ورد الإنجليزي الشاب بتحيتهم.

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وأوضحت أن بعض المشجعين قاموا بتحية بيلينجهام، عن طريق غناء الأغنية الشهيرة "جود، جود، جود"، التي تصدح خلال مباريات ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأظهر مقطع فيديو متداول على صفحات جماهير ريال مدريد، بيلينجهام وهو يقوم بمداعبة الكرة وإظهار مهاراته في أحد الملاعب بالحي الفقير، بينما يتسلل الجمهور لمصافحته والتقاط الصور معه.

يذكر أن بيلينجهام كان قد انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، قبل أن يتوهج سريعًا ويسجل 18 هدفًا ويصنع 8 خلال 16 مباراة خاضها مع النادي الملكي في جميع المسابقات.