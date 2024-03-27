الرئيس وفي للملكي حتى في أدق التفاصيل..

يشتهر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالحصول على قمصان أبرز اللاعبين سواء في فريقه أو في فرق الخصوم في كل مباراة يسنح له هذا الأمر، وخلال مباراة إسبانيا والبرازيل التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، كان لديه الفرصة للنزول وطلب ما يشاء من قمصان لاعبي البرازيل.

شوهد بيريز برفقة فينيسيوس جونيور ينتظر رودريجو جويس بالقميص رقم 10 في منتخب البرازيل، حصل عليه منه وأضافه لمكتبة قمصان اللاعبين.

الرقم 10 في البرازيل يحمل رمزية تاريخية، حيث ارتداه الكثير من أساطير اللعبة على رأسهم بيليه، ريفيلينو، رونالدينيو، زيكو، كاكا، ونيمار دا سيلفا.

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كما التقطت العدسات كلمات فلورنتينو بيريز الذي هنأ إندريك على أدائه والهدف الذي سجله ووجه له رسالة هامة: "ننتظرك بشدة في ريال مدريد".

وكان منتخب إسبانيا قد تعادل إيجابيًا مع البرازيل بثلاثة أهداف لمثلها في واحدة من أقوى المباريات التي شهدتها فترة التوقف الدولي الحالية.