فيديو | بعد خسارة البرونز أمامهن .. نجمات ألمانيا يرقصن مع ناشئات نيجيريا!

بطولة كأس العالم للناشئات في الهند كانت احتفالية كبيرة بالنسبة لجميع الفرق المشاركة.

أسدل الستار قبل أيام على بطولة كأس العالم للناشئات في الهند بفوز المنتخب الإسباني باللقب الثاني على التوالي بعد التغلب على ألمانيا في نصف النهائي وكولومبيا في اللقاء الأخير.

ولعبت ألمانيا بدورها لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث ضد نيجيريا التي فازت بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.

وبعد المباراة التقطت عدسات المصورين نجمات منتخب ألمانيا وهن يرقصن على أنغام أغنية نيجيرية شهيرة تدعى "Cough" للمغني كيز دانييل.

شاركت نجمات نيجيريا أيضًا في الرقصة التي تمت في فندق إقامة الفريقين في انتظار المباراة النهائية بين كولومبيا وإسبانيا والتي فازت بها الأخيرة كما ذكرنا.

جدير بالذكر أن المنتخب النيجيري هو الآخر كان قد فقد فرصة اللعب في النهائي بعد أن خسر ركلات الترجيح ضد كولومبيا.