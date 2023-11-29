فيديو | بعد تقليد حركة كريستيانو رونالدو .. برونو يعاتب جارناتشو بقسوة!

حركة رونالدو كادت أن تتسبب في مشكلة

شهدت مباراة جلطة سراي التركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، واقعة مثيرة بين برونو فيرنانديش قائد الشياطين الحمر، وأليخاندرو جارناتشو، وذلك بسبب تقليد الأخير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونجح جارناتشو في تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى جلطة سراي بالدقيقة 11 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، أسكنت شباك الفريق التركي.

وبعدما سجل الهدف قال بالاحتفال على طريقة رونالدو "أنا هنا"، ووضع يده على فمه في إشارة لإسكات الجماهير التركية الحاضرة، ليتدخل فيرنانديش قائد اليونايتد على الفور.

وقام برونو بإسكات النجم الأرجنتيني الشاب جارناتشو، بعدما قام بالاحتفال على طريقة رونالدو، مع توجيه الاعتذار إلى الجماهير التركية، خوفًا من حدوث أزمة بسبب هذا الاحتفال.

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وتعادل مانشستر يونايتد أمام نظيره مضيفه جلطة سراي بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، حيث يتصدر تلك المجموعة بايرن ميونخ بـ12 نقطة، وكوبنهاجن بالمركز الثاني بـ5 نقاط، متساويًا مع جلطة سراي بالمركز الثالث.