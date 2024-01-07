فيديو | بعد الواقعة "المخيفة" .. أندي ديلور يكشف عن سبب سقوطه المفاجئ

تعرف على سبب سقوط أندي ديلور الذي أخاف الجميع

كشف أندي ديلور نجم الجزائر ونادي أم صلال القطري، عن سبب سقوطه بشكل مفاجئ ومُخيف، خلال مباراة نهائي كأس نجوم قطر أمام العربي.

ونجح أم صلال في التتويج بكأس نجوم قطر، بعد الانتصار على العربي بثلاثية مقابل واحد بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

وشهدت الدقيقة 16 من زمن المباراة، دخول ديلور في حالة إعياء شديدة، حيث دخل في نوبة تشنجات، ليسقط مغشيًا عليه على أرضية الملعب، وسط قلق زملائه من الحالة التي كان يمر بها، لتتدخل الأطقم الطبية لإسعاف اللاعب.

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ولكن ديلور عاد بعدها بشكل طبيعي ليظهر وهو يتحدث مع أحد الأشخاص المتواجدين في مدرجات الملعب، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء، ويُشارك بشكل طبيعي في احتفال تتويج فريقه بلقب كأس نجوم قطر.

وعلق أندي ديلور على ما حديث حيث قال: "كل شيء جيد وأنا بأفضل حال، كنت مريضًا طوال الأسبوع وأصيبت بفيروس، ولكن لا أدري ماذا حدث، والأمور الآن أفضل بكثير".