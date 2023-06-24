فيديو | بطريقة مبتكرة .. مدينة روزاريو تحتفل بعيد ميلاد ليونيل ميسي والأخير يرد!

وجه بطل العالم، ليونيل ميسي، رسالة شكر لشعب مدينة روزاريو الأرجنتينية، التي نشأ بها البرغوث، بعد الاحتفال بيوم ميلاده.
وأتم ميسي عامه الـ36، يوم السبت الموافق 24 من يونيو.
قام شعب مدينة روزاريو، بعرض صورة ميسي بأحد الميدان بالمقاطعة الأرجنتينية، احتفالًا بعيد ميلاده الـ36.
وعليه رد ميسي عبر حسابه على إنستجرام، برسالة شكر لجمهور المدينة الأرجنتينية، لما قدموه من تهاني احتفالًا بيوم ميلاده.
الجدير بالذكر أن، انتقل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد رفضه عرض الهلال السعودي.
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