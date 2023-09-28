فيديو | بسبب سناب شات .. رونالدو يتصرف بشكل غريب مع حارس أمن!

تصرف غير متوقع من نجم النصر!

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منذ أن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر، وهو يتعامل مع الجمهور الذي حاول التقاط صورًا تذكارية معه بلطف، إلا أنه تعامل بطريقة غريبة مع حارس أمن أراد التقاط صورة معه!

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ويقدم رونالدو موسمًا رائعًا مع فريقه النصر، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 9 أهداف بعد مرور 7 جولات فقط.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لرونالدو أثناء توجهه نحو سيارته من أجل التحرك، حيث توجه له شخص يبدو من ملابسه أنه حارس أمن، يحاول التقاط صورة معه.

رونالدو رفض التقاط أي صورة مع الحارس، قائلًا له: "لا لا هذا سناب شات"، ليتراجع الحارس ويركب النجم البرتغالي سيارته من أجل التحرك.

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ويستعد رونالدو مع النصر لمواجهة الطائي مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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