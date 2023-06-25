فيديو | بحضور ميسي .. بانيجا يتلقى إنذاراً خاطئاً بسبب قطع الكرة من الحكم!

هيثم محمد
Ever Banega gfxSocial/Getty
إيبير بانيجاالشبابدوري روشن السعودي

واقعة غريبة وطريفة بطلها نجم الشباب

موقف طريف كان بطله نجم الشباب الأرجنتيني إيفر بانيجا بعد تلقيه إنذاراً بسبب تدخله على حكم المباراة الاستعراضية لاعتزال ماكسي رودريجيز.

ونظم ماكسي الذي أعلن اعتزاله في الأسابيع الماضية مباراة بين منتخب الأرجنتين ونيولز أولد بويز فجر الأحد شهدت مشاركة العديد من نجوم التانجو والزملاء السابقين، على رأسهم ليونيل ميسي.

اللقاء شهد لقطة مضحكة عندما قرر حكم اللقاء المشاركة في اللعب، فقام بقطع الكرة من وبداية هجمة مع نيولز أولد بويز.

وقام حكم اللقاء بقيادة الهجمة بتبادل الكرة مع ماكسي، ليتدخل عليه بانيجا ولاعب آخر قام بدفعه وقطعا الكرة، ليتدخل ماكسي ويمنح إنذاراً لنجم الشباب الذي أشار له ضاحكاً بأن زميله هو من يستحق البطاقة.

وسجل ميسي ثلاثية في انتصار نيولز أولد بويز على التانجو بنتيجة 7-5، بحضور 42 ألف متفرج لوداع ماكسي رودريجيز عقب مشوار حافل.

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