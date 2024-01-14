فيديو | "أنا مثلكم" .. تشابي ألونسو يُعلق على إمكانية تدريبه ريال مدريد

أحمد رفعت
Xabi Alonso, Real Madrid GFXGOAL / Getty
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تعرف على موقف ألونسو من تدريب ريال مدريد

يقدم المدرب الإسباني تشابي ألونسو نتائج مُبهرة مع ناديه باير ليفركوزن الألماني، الأمر الذي جعل جماهير ريال مدريد تُطالب بالتعاقد معه كمدير فني للفريق.

ويتصدر باير ليفركوزن الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف، حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن بالبطولة.

ونشر برنامج "الشرينجيتو" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يجمع بين تشافي ومجموعة من الشباب يطلبون منه تدريب ريال مدريد.

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ورد تشابي على مطالبات الشباب عليه: "أنا هنا مثلكم في أوراسموس"، في إشارة إلى البرنامج الأكاديمي التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يمنح الشباب منح دراسية بتعزيز جودة التعليم العالي.

المباريات التالية

يُذكر أن ريال مدريد قام بتجديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026، بعد أن كان سيرحل بنهاية الموسم الحالي لتدريب البرازيل.

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