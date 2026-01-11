كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن استبدال فينيسيوس جونيور خلال كلاسيكو السوبر الإسباني والمنقولة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني جاء بطلب مباشر من اللاعب لشعوره بآلام عضلية، نافياً وجود أي أسباب فنية أو خلافات.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي
وأثنى ألونسو على أداء النجم البرازيلي واصفاً إياه بالحاسم والمميز، مؤكداً أن خروجه قبل النهاية كان قراراً اضطرارياً للحفاظ على سلامته بعد المجهود البدني الكبير الذي بذله طوال اللقاء.
تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.
فيديو | ألونسو يكشف سر قراره الغريب.. لهذا استبدلت فينيسيوس!
كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن استبدال فينيسيوس جونيور خلال كلاسيكو السوبر الإسباني والمنقولة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني جاء بطلب مباشر من اللاعب لشعوره بآلام عضلية، نافياً وجود أي أسباب فنية أو خلافات.
إعلان