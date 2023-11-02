فيديو | أكلة "أم علي" .. سر تألق سافيتش أمام الهلال بالكلاسيكو

لاعب الوسط الصربي يعشق أم علي

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تألق النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب نادي الهلال، خلال الكلاسيكو الأخير أمام الأهلي، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن، ولكن كان وراء هذا التألق سر كشف عنه لاحقًا.

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وفاز الهلال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة 27 أكتوبر الماضي.

وانتشر مقطع فيديو لسافيتش وهو يقوم بمصافحة طباخ نادي الهلال، عقب انتهاء الكلاسيكو أمام الأهلي، وطلب منه إعداد أكلة "أم علي".

وشهدت مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي تألق سافيتش، حيث سجل الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الأولى من زمن المباراة، من صناعة زميله السنغالي خاليدو كوليبالي.

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ويستعد الهلال لمواجهة الفتح مساء الجمعة المقبل، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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