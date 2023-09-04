فيديو | أبو جودت وباب الحارة .. أقوى مشهد "ساخر" لخسارة الأهلي أمام الفتح

الأهلي سقط بالخمسة أمام النموذجي

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فتحت خسارة الأهلي الثقيلة أمام الفتح في خامس جولات دوري روشن السعودي الباب للكثير من الأشخاص والحسابات على السوشيال ميديا للسخرية من الفريق الجداوي باستخدام مختلف الصور والفيديوهات والمشاهد الدرامية الشهيرة، وقد ظهر أخيرًا المشهد الأقوى على الإطلاق.

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الأهلي خسر أمام الفتح 5-1 مساء السبت في خامس جولات دوري روشن السعودي، وجاءت تلك الخسارة بعد 4 انتصارات متتالية للفريق جعلته على صدارة جدول الترتيب طوال الأسابيع الماضية.

مغردون على أكس "تويتر" سابقًا، تداولوا مقطع فيديو يشرح موقف صندوق الاستثمار السعودي من جرأة الفتح وفوزه على أحد أنديته بتلك النتيجة الثقيلة، وذلك باستخدام مشهد من مسلسل باب الحارة الشهير وتحديدًا لشخصية "أبو جودت" التي أداها الراحل زهير رمضان ونالت شهرة كبيرة.

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المشهد يُوضح غضب واستياء صندوق الاستثمار من فوز الفتح على الأهلي، وهو إشارة فيما يبدو إلى أن الأندية الأربعة المملوك 75% منها للصندوق تحظى بمعاملة خاصة في دوري روشن مقارنة ببقية الأندية.

يُشار إلى أن أندية الصندوق الأربعة، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، حظيت بدعم كبير خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري مكنها من ضم عديد النجوم الأجانب الكبار، فيما لم تسنح نفس تلك الفرصة لبقية الأندية مما ولد غضبًا كبيرًا عند جماهيرها وعلى رأسها الشباب.

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